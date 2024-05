Comunicado do Business Wire :Eaton

Eaton has been selected by a top electrified vehicle manufacturer to supply a specialized ELocker® differential system.

A empresa de gestão inteligente de energia Eaton anunciou hoje que foi selecionada por uma fabricante líder de veículos eletrificados para fornecer o exclusivo sistema diferencial ELocker® para uso em um novo SUV elétrico híbrido plug-in (PHEV). Ao contrário dos PHEVs tradicionais, que usam um motor elétrico e um motor de combustão interna para alimentar todas as rodas propulsoras, o novo modelo aproveita-se de um motor elétrico para alimentar as rodas traseiras e um motor elétrico ou um motor de combustão interna (ICE) opcional para impulsionar as rodas dianteiras.

O ELocker® da Eaton é um sistema diferencial de travamento eletrônico criado para os motoristas que desejam ter controle total e tração sob demanda. Possui engrenagens forjadas que oferecem a força e durabilidade necessárias para condução off road e recreativa, ao passo que seus controles eletrônicos fornecem operação selecionável pelo motorista e confiabilidade agregada com relação a produtos similares controlados por ar. Com um simples toque no painel, o sistema diferencial envia todo o torque disponível igualmente para as rodas esquerdas e direitas, fornecendo tração máxima para superar terrenos desafiadores.

"O ELocker teve que ser criado para ser compatível com o fluido em um acionamento elétrico, que é mais leve e tem uma viscosidade menor do que os óleos de transmissão e eixo", afirmou Mark Kramer, diretor da unidade de negócios ePowertrain, do Grupo de Mobilidade da Eaton. "Para atender a este desafio, os engenheiros da Eaton fizeram ajustes aos designs tradicionais do ELocker, utilizando designs, materiais e revestimentos premium".

