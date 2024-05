Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Fundação de Ajuda à Água dos Emirados Árabes Unidos (Suqia EAU), com o apoio das Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prorrogou o prazo de inscrição para o 4º ciclo do Prêmio Global de Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum, com premiação total de US$ 1 milhão. O prêmio tem como objetivo encontrar soluções sustentáveis e inovadoras para enfrentar a escassez de água no mundo inteiro. Empresas, centros de pesquisa e desenvolvimento, institutos de pesquisa, inovadores e jovens devem enviar suas inscrições até 31 de maio de 2024. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de projetos, tecnologia e protótipos inovadores em dessalinização e purificação da água com o uso de fontes de energia renováveis, incluindo a energia solar, eólica, biomassa, energia hidrelétrica, energia osmótica e tecnologias geotérmicas.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award extends application deadline until end of May (Graphic: AETOSWire)