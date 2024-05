Comunicado do Business Wire :Cardano Foundation

A Fundação Cardano, a organização sem fins lucrativos com sede na Suíça encarregada de promover a Cardano como uma infraestrutura digital pública em uma ampla gama de setores, anunciou hoje a nomeação de Giorgio Zinetti como seu diretor de tecnologia (CTO). Nessa função, ele será o líder técnico da Fundação, desempenhando um papel fundamental no dimensionamento do pipeline crescente de projetos e produtos da Fundação Cardano, além de maximizar o modelo de código aberto para fornecer a próxima geração de tecnologia de blockchain empresarial. Comentando sobre a nomeação, Frederik Gregaard, CEO da Fundação Cardano, declarou: "A inclusão de Giorgio na equipe executiva como nosso primeiro CTO é um marco significativo para a Fundação, que sublinha nosso compromisso com a excelência técnica.A experiência e o conhecimento dele nos ajudarão em nossa missão de aumentar a adoção de soluções de blockchain que possam melhorar a natureza da confiança e ser a base para novos aplicativos, setores e economias." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A nomeação aproveitará a vasta experiência de Zinetti, inclusive como cofundador e CTO da Procivis AG, fornecedora de tecnologia de identidade digital empresarial e governamental, e como engenheiro de software no banco de investimentos multinacional UBS. Além de possuir um mestrado em Ciências da Computação, ele acumulou uma profunda experiência na criação de soluções tecnológicas, transitando por um amplo espectro de organizações, que incluíram clientes governamentais, instituições financeiras, grandes corporações e startups ágeis, em uma combinação de negócios e tecnologia. Ao longo da sua carreira, Zinetti foi fundamental na condução de equipes em diferentes regiões geográficas, seguindo as práticas recomendadas ágeis e aderindo aos padrões de arquitetura corporativa.

Refletindo sobre sua nova função como CTO da Fundação Cardano, Zinetti disse: "O trabalho inovador e importante da Fundação Cardano está ajudando a impulsionar uma das tecnologias mais empolgantes do mundo. Como CTO da Fundação, será uma honra continuar o trabalho relevante de aprimorar a resiliência operacional do blockchain da Cardano, garantindo que permaneçamos na vanguarda do avanço tecnológico em meio a um ambiente global intensamente competitivo." Para mais informações, visite https://cardanofoundation.org/ Frederik Gregaard, CEO, e Giorgio Zinetti, CTO, estão disponíveis para comentários.

Sobre a Fundação Cardano A Fundação Cardano é uma organização independente, sem fins lucrativos, com sede na Suíça, encarregada de promover a Cardano como uma infraestrutura digital pública em uma ampla gama de setores. A Fundação trabalha para ancorar a Cardano como um utilitário para sistemas financeiros e sociais, capacitando assim os arquitetos digitais do futuro. Ela também desenvolve ferramentas de infraestrutura, inclusive em meios nos quais pode não haver um caso de uso comercial evidente, além de fortalecer a resiliência operacional e impulsionar a diversidade de casos de uso na infraestrutura, bem como o desenvolvimento de uma governança sólida e representativa.