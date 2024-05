Comunicado do Business Wire :Boomi

A Boomi?, líder em automação e integração inteligentes, anunciou hoje as aquisições de negócios de gerenciamento centralizado de APIs da APIIDA e de ativos de gerenciamento de APIs do Cloud Software Group, permitindo que as empresas entreguem valor comercial através de produtos de APIs em uma única plataforma de ponta a ponta. Ambas as aquisições aceleram o plano de ação da Boomi de fornecer soluções para os desafios de gerenciamento de APIs mais urgentes que as empresas enfrentam na atualidade. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240508166758/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Boomi Doubles Down on API Management with Key Acquisitions (Graphic: Business Wire)

"As APIs são a espinha dorsal do desenvolvimento moderno dos softwares e aplicativos, e se tornaram o pilar das arquiteturas modernas, permitindo que os negócios se mantenham alinhados e concorram de forma eficaz", afirmou Steve Lucas, CEO da Boomi. "Entretanto, a adoção da nuvem e o crescimento explosivo das APIs mexeram com as infraestruturas tradicionais de TI. Com essas aquisições, estamos colocando um fim nas despesas operacionais e extensão de APIs, oferecendo uma solução robusta e comercial de gerenciamento centralizado de APIs, e dando aos clientes a capacidade de fornecer, descobrir, assegurar de forma rápida e escalonar infinitamente em uma única plataforma empresarial de ponta a ponta". Gerenciamento centralizado de APIs da APIIDA Sendo a solução líder do mercado para gerenciamento centralizado de APIs, o plano de controle de APIs da APIIDA expande o portfólio da Boomi, oferecendo a capacidade para as empresas de descobrir, governar e fornecer APIs em um lugar central, incluindo APIs gerenciadas através de gateways a partir de vários fornecedores. Isso permite uma administração centralizada de todo o ciclo de vida das APIs, independente do fornecedor, e pode ser adaptado aos requerimentos de qualquer organização, permitindo uma experiência consistente ao consumidor e governança em todas as APIs.

Ao oferecer gerenciamento centralizado de APIs, a Boomi permite que as empresas: -- Reduzam a complexidade e o custo, unificando o acesso a todas as suas APIs em gateways de APIs baseados na nuvem e no local a partir de vários fornecedores -- Impulsionem inovação com um destino único para desenvolvedores de aplicativos, simplificando o consumo de APIs e acelerando o tempo de entrada no mercado, fornecendo aos desenvolvedores um catálogo dinâmico, no qual as APIs podem ser descobertas e reusadas -- Aprimorem a segurança do fornecedor e a governança, com visibilidade total e controle sobre todas as suas APIs "As empresas que contam com uma abordagem manual e fragmentada para registrar, gerenciar e publicar APIs em plataformas distribuídas arriscam que essas APIs não sejam descobertas, não sejam percebidas e, assim, não sejam adotadas pelos usuários e aplicativos que poderiam se beneficiar delas", afirmou Jaime Ryan, vice-presidente de produto, gestão de APIs da Boomi. "Para permitir uma transformação digital bem sucedida, os negócios necessitam uma maneira comprovada e confiável de conectar os aplicativos e outras fontes de dados. Com o gerenciamento centralizado de APIs, os clientes conseguirão reduzir o tempo de retorno do valor com um único plano de controle para onde quer que as APIs sejam implementadas, fornecendo melhor descoberta, governança e colaboração, ao mesmo tempo que tornam as APIs existentes mais visíveis, assináveis e consumíveis". Ativos de gerenciamento de APIs do Cloud Software Group

Acelerando ainda mais o plano de ação de gerenciamento de APIs da empresa, a Boomi também adquiriu ativos do Cloud Software Group, fornecendo aos clientes da Boomi escalabilidade e segurança a nível empresarial. Esses ativos, desenvolvidos por uma equipe que ajudou a inventar a economia de APIs e usados por algumas das maiores organizações do mundo, permitirão que a Boomi Enterprise Platform suporte até mesmo os requerimentos de segurança e desempenho de gerenciamento de APIs mais exigentes em mercados como viagens, varejo, tecnologia, finanças e saúde. Recursos adicionais -- Leia mais sobre as aquisições mais recentes da Boomi