Chama olímpica desembarca na França, no porto de Marselha

A chama olímpica dos Jogos de Paris 2024 chegou ao solo francês nesta quarta-feira (8), após desembarcar no porto de Marselha depois de ter viajado desde a Grécia a bordo do Belém, um veleiro com mais de um século de história. O nadador francês Florent Manaudou, dono de quatro medalhas olímpicas, entre elas uma de ouro nos 50 metros livre nos Jogos de Londres 2012, foi o encarregado de descer da embarcação com a tocha, que agora inicia um percurso por toda a França, incluindo seus territórios ultramarinos, até a cerimônia de inauguração, no dia 26 de julho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Manaudou, que é de Marselha iniciou o revezamento da chama, passando o fogo para a campeã paralímpica de atletismo Nantenin Keita, filha do músico malinês Salif Keita, que depois passou a tocha para o astro rap Jul, responsável por acender a pira olímpica.

"Paris 2024 escolheu dois atletas, um olímpico e uma paralímpica, para a chegada da chama a Marselha. Esse primeiro revezamento em solo francês simboliza a ambição de aproximar e unir os Jogos Olímpicos (26 de julho - 11 de agosto) e Paralímpicos (28 de agosto - 8 de setembro)", ressaltou o Comitê Organizador dos jogos. Jul, que cantou no palco, foi o convidado surpresa no desembarque da chama, evento que contou com a presença do presidente da França, Emmanuel Macron, acompanhado de sua esposa, Brigitte. Macron destacou que o ato foi "um sucesso formidável" e desejou que os Jogos representem "um momento de união" no país.

Entre o público, várias pessoas estavam felizes por presenciarem tal momento. "É um momento muito especial para nós como marselheses, que sempre estamos aqui quando há um evento assim", declarou à AFP Laurent Pfister, que acompanhou o ato junto com sua esposa e sua neta no Palácio du Pharo. "É magnífico, é algo muito bonito", acrescentou Pfister quando viu a bandeira da França e os anéis olímpicos desenhados no céu pelos pilotos da Patrouille de France. A chama olímpica chegou a Marselha 79 dias antes do início dos Jogos de Paris 2024 sob um forte esquema de segurança. A Grécia entregou a chama à França no dia 26 de abril no estádio Panathinaiko de Atenas, onde aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, em 1896.

O acendimento da chama aconteceu dez dias antes nas ruínas da antiga Olímpia, seguindo o ritual da antiguidade. Antes de embarcar no Belém rumo à França, houve um giro pela Grécia de 5 mil quilômetros com revezamento de 600 pessoas, visitando locais emblemáticos como as ruínas de Maratona e a Acrópole de Atenas. Marselha tem o orgulho de ser a primeira parada da chama em solo francês. O prefeito Benoît Payan tinha declarado na terça-feira ao jornal La Provence que a cidade seria "o centro do mundo" durante o evento. Apesar das cerca de 150 mil pessoas presentes para acompanhar o desembarque da chama olímpica, o entusiasmo não é unânime.