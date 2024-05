A um passo da final da Liga Europa, Leverkusen enfrenta Roma em casa

Depois da vitória por 2 a 0 no jogo de ida sobre a Roma, no Estádio Olímpico da capital italiana, o Bayer Leverkusen está a um passo de imitar o Borussia Dortmund e levar a Alemanha a mais uma final europeia nesta temporada.

As campanhas do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique na Liga dos Campeões destacam ainda mais a temporada impressionante do Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso.

Na terça-feira, o Borussia Dortmund (atual quinto colocado na Bundesliga) se classificou para a terceira final da Liga dos Campeões de sua história, depois das de 1997 e 2013, enquanto nesta quarta-feira o Bayern esteve a minutos de eliminar o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu.

O time bávaro vencia até os 87 minutos no jogo de volta das semifinais, após o empate em 2 a 2 em Munique na semana passada, mas sofreu a virada na reta final.