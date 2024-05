Vladimir Putin inicia 5º mandato na presidência com cerimônia no Kremlin

O presidente russo, Vladimir Putin, iniciou seu quinto mandato no cargo com uma cerimônia no Palácio do Kremlin nesta terça-feira, 7, embarcando em mais seis anos como líder da Rússia. Alguns diplomatas europeus compareceram ao evento - incluindo o embaixador francês em Moscou, Pierre Levy, segundo fonte.

Putin foi recebido com aplausos quando entrou no salão com mais de 2.500 convidados no Kremlin. Entre eles, estavam membros do alto escalão do governo russo, bem como celebridades, incluindo o ator americano Steven Seagal.

O embaixador francês estava entre os presentes, de acordo com um diplomata francês que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente. Alguns enviados da União Europeia (UE) também compareceram, embora o principal diplomata da UE, Josep Borrell, tenha dito a eles que "a coisa certa a fazer é não comparecer a essa inauguração", porque Putin é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, acusando-o de responsabilidade pessoal pelos sequestros de crianças da Ucrânia.

Os embaixadores dos EUA, do Reino Unido e da Alemanha não compareceram. A Embaixada dos EUA disse que a embaixadora Lynne Tracy estava fora do país em uma "viagem pessoal programada".