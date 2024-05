Retomada no Cairo negociação entre Hamas e mediadores para trégua em Gaza (imprensa egípcia)

O veículo egípcio próximo aos serviços de inteligência reportou, nesta terça-feira (7), que os mediadores de Catar, Estados Unidos e Egito estavam reunidos no Cairo com uma delegação do Hamas, com o objetivo de alcançar uma trégua em Gaza.

"As delegações do Catar e dos Estados Unidos seguem seus diálogos com a delegação egípcia e a do Hamas", noticiou a Al Qahera News, citando um "alto funcionário". O veículo não fez alusão a contatos com a delegação israelense.