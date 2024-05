Queda de prédio em construção deixa 4 mortos e dezenas de operários presos na África do Sul

Ao menos quatro pessoas morreram e dezenas de 50 operários ficaram presos sob os escombros de um edifício em construção que desmoronou na segunda-feira (6) no sul da África do Sul, anunciaram as autoridades municipais.

Setenta e cinco operários trabalhavam no local do desabamento deste prédio, informou a porta-voz da prefeitura, Chantel Edwards.

As equipes de resgate concentram os esforços em três áreas dos escombros do edifício

As empresas envolvidas nas obras trabalham com as autoridades para estabelecer uma lista precisa das pessoas que ainda não encontradas.

Mario Ferreira, porta-voz da ONG Gift of the Givers, presente no local do acidente, disse que os socorristas conseguiram se "comunicar com algumas das pessoas embaixo dos escombros".

Segundo ele, algumas das pessoas retiradas estavam "gravemente feridas".

O edifício de cinco andares, que inclui um estacionamento subterrâneo, entrou em colapso no início da tarde, por razões ainda desconhecidas.

As imagens difundidas pela prefeitura mostram serviços de emergência posicionados no local.

Foi estabelecida uma coordenação para gerir as operações de resgate com a ajuda de vários serviços de emergência e uma centena de pessoas.