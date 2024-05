Netanyahu diz que capturar cidade de Rafah é 'passo importante' para desmontar Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira, 7, que a captura militar da passagem de Rafah, dentro do território de Gaza, é um "passo importante" para desmantelar as capacidades econômicas e militares do Hamas.

A captura da passagem nesta terça-feira coloca Israel no controle total das fronteiras de Gaza pela primeira vez desde a retirada das tropas em 2005.

Rafah era um dos principais canais de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, desde que Israel bloqueou outras entradas no início da guerra, em 7 de outubro de 2023.