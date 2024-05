Netanyahu anuncia que delegação israelense foi ao Cairo para negociar trégua em Gaza

Israel enviou uma delegação ao Cairo para participar das negociações indiretas da trégua em Gaza com o movimento islamista Hamas, informou nesta terça-feira (7) um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O chefe de Governo instou a comitiva a "manter-se firme sobre as condições necessárias para a liberação" dos reféns israelenses retidos em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro e sobre os "requerimentos essenciais para garantir a segurança de Israel", afirmou o comunicado.