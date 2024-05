Mundo sofre onze meses de temperaturas anormalmente altas apesar de enfraquecimento do El Niño

O mundo está passando por onze meses consecutivos de temperaturas anormalmente altas, tanto no ar quanto na superfície dos oceanos, apesar do enfraquecimento do fenômeno climático natural El Niño, informou o observatório europeu Copernicus nesta quarta-feira (8). O El Niño "continuou enfraquecendo", sugerindo um possível alívio mais tarde no ano, mas sem alterar a tendência fundamental de aquecimento alimentada pelo uso massivo de petróleo, carvão e gás natural. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mundo tem registrado uma média de temperatura anormal desde junho do ano passado. Abril de 2024 não é exceção a essa regra, com uma temperatura média de 15,03°C, o que representa 1,58°C a mais do que um mês de abril médio da era pré-industrial (1850-1900). "Embora incomum, uma série semelhante de recordes mensais já foi observada em 2015/2016", observou o Copernicus.

Nos últimos doze meses, a temperatura global tem sido 1,61°C mais alta do que na era pré-industrial, ultrapassando o limite de 1,5°C estabelecido pelo acordo de Paris. No entanto, essa anomalia precisa ser observada em média por várias décadas para considerar que o clima atingiu esse limite crítico. No entanto, esses números mostram "o quão notáveis são as condições de temperatura global que estamos experimentando atualmente", destacou Julien Nicolas, climatologista do Serviço de Mudanças Climáticas do Copernicus (C3S), em entrevista à AFP. O mês passado foi o segundo abril mais quente já registrado na Europa, assim como março e todo o período de inverno. "Cada grau adicional de aquecimento climático é acompanhado por eventos climáticos extremos, tanto mais intensos quanto mais prováveis", lembrou Julien Nicolas. As últimas semanas têm sido marcadas por ondas de calor extremo na Ásia, da Índia ao Vietnã, enquanto o sul do Brasil sofre com inundações devastadoras. No entanto, em termos de precipitação, o Copernicus não identifica tendências claras para abril, relatando contrastes significativos em todo o mundo.

O mês foi mais úmido do que o normal em grande parte da Europa, mas mais seco no sul do continente e em partes dos Bálcãs e da Rússia. A situação é semelhante fora da Europa: em grande parte da América do Norte, Ásia Central e Oriental, Golfo Pérsico e sul do Brasil, chuvas intensas causaram inundações, que continuaram em maio. Mas no norte do México, ao redor do Mar Cáspio e em grande parte da Austrália, a seca tem predominado.