Manifestantes pró-Palestina protestam perto do Met Gala em Nova York

Marchas de manifestantes pró-Palestina convergiram na segunda-feira (6) para as imediações do Met Gala em Nova York, em um protesto contra a guerra em Gaza que resultou em várias detenções, anunciou a polícia.

Alguns manifestantes saíram da Universidade de Columbia, epicentro dos protestos pró-Palestina nos campi americanos, e atravessaram Manhattan para se aproximar do local da festa na Quinta Avenida.

O Met Gala, que atrai celebridades, estilistas e jornalistas, é uma gigantesca arrecadação de fundos anual para "The Custome Institute", do "Metropolitan Museum of Art".