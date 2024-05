Líder do Hamas afirma que atuais negociações são 'última oportunidade' para que Israel recupere reféns

Um alto funcionário do Hamas disse nesta terça-feira (7) que as negociações previstas no Cairo sobre uma trégua em Gaza representam "a última oportunidade" de libertação dos reféns mantidos pelo movimento islamista palestino.

A delegação do Hamas "deixará Doha em breve rumo ao Cairo" para participar nestas negociações indiretas que representarão "a última oportunidade para [o primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu e para as famílias" dos reféns "de verem seus filhos retornarem", declarou à AFP o líder, que pediu anonimato.