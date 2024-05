Israel isola Gaza antes de negociações que, segundo Hamas, serão cruciais para reféns

Tanques israelenses bloquearam, nesta terça-feira (7), a passagem entre Gaza e o Egito e isolaram completamente o território palestino, antes da retomada das negociações indiretas no Cairo, que são, segundo o Hamas, a "última oportunidade" para a libertação dos reféns em seu poder há sete meses. As negociações retornam com discussões entre uma delegação do Hamas e representantes de Egito, Catar e Estados Unidos, os três países mediadores, indicou à noite um meio de comunicação egípcio ligado aos serviços de inteligência. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O movimento islamista, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, deu luz verde na véspera a uma proposta de trégua apresentada por Catar e Egito.

Israel indicou que essa proposta "está muito distante" de suas exigências e decidiu continuar "a operação em Rafah para exercer pressão militar sobre o Hamas", informou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, em um comunicado. O exército israelense divulgou imagens que mostram tanques com a bandeira israelense assumindo o "controle operacional" do lado palestino do posto de Rafah. A força explicou que se tratava de uma operação com "alcance muito limitado contra alvos muito específicos", enquanto a comunidade internacional insta Israel a desistir de seu plano de invadir Rafah, onde estão amontoadas 1,4 milhão de pessoas, a maioria deslocada pela guerra.

Rafah é também a principal porta de entrada de ajuda humanitária nesse território à beira da fome. As Nações Unidas denunciaram que Israel bloqueou tanto a passagem de Rafah quanto a de Kerem Shalom, mais a leste, e pediram que fossem "imediatamente reabertos". Os Estados Unidos classificaram o fechamento dessas passagens como "inaceitável". E o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou Israel "a deter qualquer escalada e a se comprometer de maneira construtiva nas negociações diplomáticas". O gabinete de Netanyahu afirmou que Israel também enviou uma delegação ao Cairo e pediu ao grupo para "se manter firme nas condições necessárias para a libertação" dos reféns. Um alto responsável do Hamas, que pediu anonimato, disse à AFP que essas negociações representam "a última oportunidade para Netanyahu e para as famílias" dos reféns "verem seus filhos voltarem". O conflito começou em 7 de outubro com uma incursão de comandos islamistas que mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.

Israel estima que, após uma troca de reféns por prisioneiros palestinos em novembro, 128 pessoas permaneçam em cativeiro em Gaza e que 35 delas morreram. A ofensiva de retaliação lançada por Israel deixou até agora 34.789 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas no território palestino.