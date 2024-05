Israel e Hamas negociam trégua, pondo na balança o destino de Rafah e dos reféns

Israel e Hamas retomaram nesta terça-feira (7), no Cairo, negociações indiretas para uma trégua na Faixa de Gaza, depois que as tropas israelenses fecharam a passagem que liga Rafah ao Egito e o Hamas advertiu que essas discussões eram a "última oportunidade" para os reféns. Após sete meses de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino, "todas as partes concordaram em voltar à mesa de negociações", informou o meio de comunicação egípcio Al Qahera News, próximo aos serviços de inteligência, citando uma fonte do "alto escalão". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As conversas para uma trégua em Gaza estão sendo realizadas no Cairo com representantes do Egito, Catar e Estados Unidos, os três países mediadores. Tanto Hamas quanto Israel enviaram delegações à capital egípcia.

Também nesta terça, o exército israelense assumiu o controle do lado palestino da passagem de Rafah, no extremo sul de Gaza e crucial para a entrada de ajuda humanitária no estreito território, à beira da fome. O Hamas, que governa Gaza desde 2007, deu luz verde na véspera a uma proposta de trégua apresentada por Catar e Egito. Mas Israel indicou que ela estava "muito distante" de suas exigências e decidiu continuar "a operação em Rafah para exercer pressão militar sobre" o movimento, segundo o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

O exército israelense explicou que se tratava de uma operação com "alcance muito limitado contra alvos muito específicos", enquanto a comunidade internacional insta Israel a desistir de seu plano de invadir Rafah, onde estão amontoadas 1,4 milhão de pessoas, a maioria deslocada pela guerra. O Egito advertiu Israel "sobre os perigos de uma escalada" e afirmou ao seu vizinho que estava "pronto para todos os cenários", segundo o Al Qahera News. As Nações Unidas denunciaram o bloqueio das passagens de Rafah e de Kerem Shalom, mais a leste, e pediram sua reabertura "imediata". Os Estados Unidos classificaram o fechamento como "inaceitável" e o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou Israel "a deter qualquer escalada e a se comprometer de maneira construtiva nas negociações diplomáticas".

O gabinete de Netanyahu afirmou que pediu à comitiva israelense enviada ao Cairo para "se manter firme nas condições necessárias para a libertação" dos reféns. Um alto dirigente do Hamas, que pediu anonimato, disse à AFP que essas negociações representam "a última oportunidade para Netanyahu e para as famílias" dos reféns "verem seus filhos voltarem". O conflito começou em 7 de outubro com uma incursão de comandos islamistas que mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.