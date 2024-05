Independentista John Swinney se tona primeiro-ministro da Escócia

O novo líder do partido independentista escocês SNP, John Swinney, foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento local nesta terça-feira (7) para suceder Humza Yousaf.

Um dia depois de se tornar líder do SNP, Swinney, um veterano da política escocesa de 60 anos e que foi número 2 do Executivo por muito tempo, se torna o terceiro chefe do governo escocês em pouco mais de um ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seu antecessor, Humza Yousaf, de 39 anos, anunciou sua renúncia na semana passada depois de pôr fim à sua coalizão governamental com os ecologistas.