EUA repatria americanos e europeus de campo do EI na Síria

A operação envolveu várias agências do governo americano, o Kuwait e combatentes curdos aliados de Washington. É a maior repatriação de acampamentos do EI realizada até hoje pelos Estados Unidos, detalhou Blinken.

"A única solução duradoura para a crise humanitária e de segurança das pessoas deslocadas nos acampamentos e centros de detenção do norte da Síria é a repatriação por parte de seus países, junto a sua reabilitação, reintegração, quando for o caso, com as medidas necessárias para que respondam por suas más ações", apontou o secretário de Estado.

Os EUA têm solicitado aos países europeus que repatriem seus cidadãos que viajaram para o Oriente Médio para se juntar ao EI, assim como seus filhos.