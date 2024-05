EUA repatria americanos e europeus de campo de prisioneiros jihadistas na Síria

Cinco anos após a queda do "califado" autoproclamado pelo EI no Iraque e na Síria, cerca de 56 mil pessoas, principalmente mulheres e crianças ligadas aos grupos radicais islamitas, permanecem detidas pelas forças curdo-sírias aliadas dos Estados Unidos nesses campos do nordeste da Síria, em meio a violência e privações.

A operação anunciada hoje, classificada como a mais numerosa já feita pelos Estados Unidos, envolveu agências do governo americano, o Executivo do Kuwait e combatentes curdos, detalhou Blinken.

"A única solução duradoura para a crise humanitária e de segurança das pessoas deslocadas nos acampamentos e centros de detenção do norte da Síria é a repatriação por parte de seus países, junto a sua reabilitação, reintegração, quando for o caso, com as medidas necessárias para que respondam por suas más ações", apontou o secretário de Estado.