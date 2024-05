EUA conclui construção de cais temporário em Gaza

A construção do porto temporário da Faixa de Gaza foi concluída, mas sua instalação não pôde ser realizada devido às condições meteorológicas, anunciou o Pentágono nesta terça-feira (7).

"No dia de hoje, a construção das duas partes" do cais "está finalizada", mas elas ainda precisam ser transportadas para sua localização final, disse aos jornalistas a porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

wd/eml/ube/erl/dga/ic/rpr