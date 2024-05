Costa do Marfim: 13 pessoas são condenadas por rede de tráfico com laços na América do Sul

Treze pessoas envolvidas em uma rede de tráfico internacional de cocaína com tentáculos em Colômbia, Suriname, Itália e Espanha foram condenadas, nesta terça-feira (7), a dez anos de prisão na Costa do Marfim, anunciaram as autoridades do país africano.

As 13 pessoas de diferentes nacionalidades foram condenadas por "tráfico internacional de drogas" e "associação criminosa". Além disso, foram multadas em 50 milhões de francos CFA (cerca de R$ 413 mil) cada uma, explicou o juiz da Vara Penal Econômica e Financeira da cidade de Abidjan.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os condenados está o espanhol Miguel Ángel Devesa, cérebro das operações na Costa do Marfim, bem como um político regional, César Ouattara, e um delegado de polícia, Dosso Karamoko.