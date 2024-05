Comunicado do Business Wire :RevBits

RevBits, vencedora em oito categorias no 2024 Cyber Defense Magazine (CDM) Global InfoSec Awards®, continua a avançar no estado das soluções de segurança cibernética. Os prêmios foram entregues pela CDM, a revista líder em segurança da informação eletrônica do setor, durante a Conferência da RSA de 2024 em São Francisco.

-- Melhor produto | Confiança zero Rede de confiança zero da RevBits

"A inovação está no centro de tudo o que fazemos", disse Mucteba Celik, CTO. "Nosso conceito desde o início foi fornecer soluções avançadas ao mercado e aos nossos clientes que abrangessem todos os principais vetores de ameaças. Os administradores de segurança cibernética estão engajados diariamente contra determinados invasores; queremos fornecer as ferramentas de que precisam para detectar, negar e derrotar o adversário - o conjunto de soluções RevBits faz exatamente isso."

"Estamos honrados por ter recebido reconhecimento em todo o nosso conjunto de soluções e para nossa empresa e venerável CTO, Mucteba Celik. O mercado de segurança cibernética é altamente competitivo com fornecedores fortes, portanto, ganhar prêmios pode ser um desafio para qualquer fornecedor", disse David Schiffer, CEO da RevBits. Este reconhecimento da CDM durante a RSA é extremamente gratificante - confirma que a pesquisa, o desenvolvimento e o design que colocamos em nossas soluções são incomparáveis no mercado. O slogan da nossa empresa usado em nossos anúncios é "O sonho de todo CISO". saiba que também é uma realidade."

A RevBits elimina lacunas de segurança entre produtos isolados que não podem integrar, correlacionar ou analisar alertas, registros, eventos ou análises comportamentais não relacionados. A tecnologia patenteada da RevBits inclui os melhores módulos de segurança cibernética da categoria e oferece proteção superior ao trabalhar em conjunto de modo integrado.

RevBits está sediada em Mineola, NY, com escritórios em Princeton, NJ; Boston, MA; Houston, Texas; Antuérpia, Bélgica; e Londres, Inglaterra. Para obter mais informações sobre a RevBits, acesse https://www.revbits.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240507742798/pt/

Contato

Neal Hesterberg Vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios Neal.hesterberg@revbits.com

© 2024 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.