Comunicado do Business Wire :MultiBank Group

O Grupo MultiBank, uma importante corretora forex, recebeu com orgulho o prêmio de prestígio de "Best Gold Broker 2024" (Melhor Corretora para Investimentos em Ouro de 2024) da FX Empire, um portal de notícias financeiras aclamado mundialmente, conhecido por suas previsões precisas, informações completas do mercado, avaliações detalhadas de corretores e cobertura de notícias atualizada.

Com o lançamento de seu aplicativo móvel de última geração, o MultiBank Plus, os clientes podem usufruir de acesso extremamente rápido a inúmeros tipos de ativos, juntamente com ferramentas de negociação avançadas para desempenho ideal. Ao oferecer recursos competitivos, como spreads baixos, alavancagem de até 500:1 e múltiplos métodos de pagamento livres de encargos ou comissões internas, o Grupo MultiBank garante uma experiência de negociação incomparável aos seus usuários.

Este reconhecimento da FX Empire destaca a qualidade excepcional do serviço oferecido pelo Grupo MultiBank à sua clientela, que confia na corretora quando se trata de negociar ouro - um ativo que apresentou um crescimento e apreciação de valor significativos recentemente. Este reconhecimento reafirma a reputação de longa data, ampla experiência e profissionalismo inabalável no setor.

Atendendo a mais de 1.000.000 de clientes globalmente e mantendo mais de 25 escritórios em todo o mundo, o Grupo MultiBank destaca-se como a principal escolha tanto para traders iniciantes como para investidores experientes, oferecendo soluções personalizadas para satisfazer as diversas necessidades de investimento.

Sobre o Grupo MultiBank:

O Grupo MultiBank é uma instituição financeira líder, com um capital integralizado superior a US$ 322 milhões e um volume médio diário de negociação de US$ 12,1 bilhões. Com mais de 14 licenças regulatórias no mundo inteiro, o Grupo MultiBank é amplamente considerado como uma das corretoras mais regulamentadas e confiáveis do setor. Para mais informações, acesse https://multibankfx.com/.

