Comunicado do Business Wire :Blackstone

A Blackstone (NYSE:BX) anunciou hoje a nomeação de Philip Sherrill como chefe global de Seguros. Em sua nova função, Sherrill se concentrará no crescimento da plataforma de seguros da empresa globalmente, trabalhando em estreita colaboração com Gilles Dellaert, chefe global da Blackstone Credit & Insurance. A plataforma de seguros da Blackstone triplicou de tamanho desde 2020, ultrapassando recentemente 200 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. A plataforma aproveita a escala e a amplitude da empresa para servir os clientes de seguros da Blackstone, para impulsionar um desempenho mais forte a longo prazo e, em última análise, para satisfazer as necessidades de mais segurados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Gilles Dellaert, chefe global de Crédito e Seguros da Blackstone, disse: "Estamos muito satisfeitos em receber Phil na Blackstone como chefe global de Seguros. Nosso negócio de crédito e seguros está passando por um enorme impulso de crescimento e vemos uma oportunidade significativa diante de nós. A experiência e conhecimento de Phil serão fundamentais para levar o crescimento da nossa plataforma para o próximo nível."

Philip Sherrill disse: "A Blackstone tem uma plataforma incomparável e um histórico excepcional de atendimento ao cliente, o que a coloca em uma posição única para agregar valor às companhias de seguros. Tenho o privilégio de fazer parte desta equipe e estou ansioso para ingressar na Blackstone." Sherrill foi anteriormente diretor de Estratégia do Global Atlantic Financial Group, onde, por mais de uma década, liderou estratégia corporativa, fusões e aquisições, levantamento de capital e outras iniciativas estratégicas em todas as linhas de negócios, atuando no Comitê de Gestão da empresa, Investimento Comitê, Comitê Operacional, Comitê de Riscos e Comitê de Capital, entre outras funções de liderança. Sherrill trabalhou na Goldman Sachs antes da separação da Global Atlantic da Goldman e possui um A.B. em Estudos Sociais pela Harvard College. Sobre a Blackstone

A Blackstone é a maior gestora de ativos alternativos do mundo. Buscamos proporcionar retornos atraentes para investidores institucionais e individuais, fortalecendo as empresas nas quais investimos. Nossos mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão incluem estratégias de investimento global focadas em imóveis, private equity, infraestrutura, ciências da vida, growth equity, crédito, ativos reais, secundários e fundos de hedge. Mais informações estão disponíveis em www.blackstone.com. Siga a @blackstone no LinkedIn, X (Twitter) e Instagram. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240507643446/pt/ Contato