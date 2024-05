Biden promete combater aumento 'feroz' do antissemitismo nos EUA

"Eu não esqueci, nem você. Não esqueceremos", disse Biden na cerimônia organizada no Capitólio pelo Museu do Holocausto.

Biden, que apoia Israel desde o início do conflito, lamentou que muitas pessoas pareçam ter esquecido que foi o movimento islamista Hamas que "detonou este terror" com o ataque contra Israel em 7 de outubro.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu, nesta terça-feira (7), combater o aumento "feroz" do antissemitismo, durante discurso por ocasião do Dia da Lembrança, em plena onda de manifestações pró-palestinos nas universidades americanas contra a guerra em Gaza.

"Temos visto um aumento feroz do antissemitismo nos Estados Unidos e em todo o mundo", disse o presidente, que também se referiu aos campi universitários nos Estados Unidos, palco durante semanas de protestos pró-palestinos que foram interrompidos em diversas ocasiões pela polícia.

Estudantes judeus relataram um aumento no antissemitismo desde o ataque do Hamas a Israel, e o presidente israelense, Isaac Herzog, disse na semana passada que os campi dos Estados Unidos estavam "contaminados" pelo ódio.

Seu discurso foi pronunciado pouco depois que Israel havia tomado o controle de uma importante passagem em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, apesar das advertências de Washington, e em meio às complicadas negociações para uma trégua no conflito e pela libertação dos reféns em poder do Hamas.

A Casa Branca anunciou iniciativas para combater o antissemitismo nos campi, como diretrizes do Departamento de Educação para identificar a discriminação antissemita e outras formas de ódio, e convocar empresas de tecnologia para discutir formas de lidar com os conteúdos antissemitas.

Biden também falou de antissemitismo em uma conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na segunda-feira, na qual pressionou para que Israel não invadisse Rafah, segundo a Casa Branca.