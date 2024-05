Ataque contra hospital no sudoeste da China deixa 2 mortos e mais de 20 feridos

Duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um ataque com faca nesta terça-feira em um hospital da província de Yunnan, no sudoeste da China, informaram as autoridades locais.

"Um ataque com faca ocorreu no Hospital Chengnan, no município de Zhenxiong, com dois mortos e 21 feridos", afirmou a prefeitura em um comunicado publicado em sua conta na plataforma WeChat.

O suspeito - um homem que mora em uma cidade próxima - está sendo investigado, acrescentaram as autoridades.