Al Jazeera tomará medidas legais 'até o fim' após fechamento de escritório em Israel

O diretor de notícias da Al Jazeera em inglês, Salah Negm, garantiu à AFP que o canal de televisão do Catar explorará todas as vias legais após o fechamento de seu escritório em Israel e irá "até o fim".

Pouco depois do anúncio do governo israelense, as autoridades apreenderam parte do material do canal, incluindo o seu equipamento de transmissão.

A rede também foi removida das operadoras de satélite e à cabo, e seus sites foram bloqueados.

"O equipamento que foi confiscado, a perda que sofremos ao interromper a nossa transmissão, tudo isso é objeto de ação legal", disse Negm, criticando uma decisão "digna da década de 1960 e não do século XXI".

Desde então, uma mensagem em hebraico que diz "Suspenso em Israel" aparece nas telas dos canais em árabe e em inglês da Al Jazeera.