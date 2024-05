Xi chega a Paris falando em buscar formas de resolver a guerra na Ucrânia

O presidente chinês, Xi Jinping, chegou neste domingo, 5, à França e afirmou querer trabalhar com o governo francês e toda a comunidade internacional para encontrar "boas formas de resolver" a guerra na Ucrânia. É a primeira viagem europeia de Xi desde 2019, quando a pandemia isolou o país por quase três anos. Xi foi recebido pelo primeiro-ministro francês, Gabriel Attal. A expectativa é que a visita de três dias sirva para aprofundar as relações com a Europa, mas sem abrir mão dos laços com Moscou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.