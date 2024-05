Universidade de Columbia cancela cerimônia de graduação devido a protestos contra guerra em Gaza

A instituição afirmou que "desistirá" da cerimônia universitária prevista para 15 de maio, na qual eram esperados cerca de 15 mil alunos e seus familiares. Em vez disso, organizará uma série de eventos com presença reduzida.

Na semana passada, a polícia entrou no campus na Universidade de Columbia para expulsar um grupo de estudantes que tinha ocupado um edifício e desmantelar o acampamento montado nos jardins da unidade educacional.

As manifestações em protesto à guerra de Israel contra o Hamas em Gaza abalaram os campi universitários nos Estados Unidos durante semanas, provocando medidas contundentes, prisões em massa e uma medida da Casa Branca para restabelecer a ordem.

As autoridades da universidade, que faz parte das oito melhores do país, a famosa Ivy League, organizarão cerimônias para cada uma de suas 19 faculdades, a maioria delas em um remoto complexo esportivo no extremo norte de Manhattan.

Embora muitos já esperassem essa decisão, as repercussões do cancelamento são "enormes", diz a estudante Nikolina Lee, que se forma no próximo semestre.

"Os pais já compraram as passagens de avião" para assistir a esta cerimônia normalmente pomposa, afirma. "É realmente muito triste", acrescentou.

O cancelamento representa sobretudo um golpe para os alunos da chamada "geração covid', que começaram seus cursos de forma remota e que finalmente sentiam uma volta à normalidade com as aulas presenciais.