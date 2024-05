Surfistas australianos e americano desaparecidos foram assassinados a tiros no México

Dois surfistas australianos e um americano foram mortos a tiros em uma tentativa de assalto no México, informou o Ministério Público do estado da Baixa Califórnia (noroeste), onde ocorreu o crime classificado por Camberra como "assustador".

"O Ministério Público confirma que os corpos encontrados no poço da área conhecida como La Bocana, ao sul de Ensenada, correspondem aos chamados Jake e Callum, de origem australiana, bem como ao americano Carter", detalhou a instância mexicana em declaração.

Os familiares das vítimas, que não conversaram com a imprensa, chegaram no México no sábado e foram assistidos pelas autoridades consulares de seus países.

Jim Chalmers, tesoureiro do governo australiano, classificou a situação como "absolutamente assustadora" em comunicado à imprensa, afirmando que o "coração de todos no país estão com seus entes queridos". A ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena, também expressou suas condolências em um comunicado.