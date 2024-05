Rússia anuncia exercícios com armas nucleares após comentários de líderes de países ocidentais

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta segunda-feira, 6, planos de realizar exercícios simulando o uso de armas nucleares táticas em campo de batalha, poucos dias depois de o Kremlin reagir a comentários de altos funcionários ocidentais sobre a guerra na Ucrânia e Moscou alertar que as tensões com o Ocidente estão se aprofundando.

Armas nucleares táticas incluem bombas aéreas, ogivas para mísseis de curto alcance e munições de artilharia destinadas a serem usadas em campo de batalha. Elas são menos poderosas do que as ogivas massivas que equipam mísseis balísticos intercontinentais e que podem destruir cidades inteiras.

O presidente francês Emmanuel Macron repetiu na semana passada que não exclui enviar tropas para a Ucrânia, e o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, disse que as forças de Kiev poderão usar armas britânicas de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia.

O ministério disse que o exercício tem como objetivo "aumentar a prontidão das forças nucleares não estratégicas para cumprir tarefas de combate" e será realizado por ordem de Putin. Os exercícios envolverão unidades de mísseis do Distrito Militar do Sul, juntamente com a Força Aérea e a Marinha, afirmou o ministério. Autoridades ocidentais culpam a Rússia por ameaçar uma guerra mais ampla por meio de atos provocativos.

Não foi a primeira vez que o apoio militar da Europa à Ucrânia irritou as autoridades russas e provocou ameaças nucleares. Em março do ano passado, após a decisão do governo britânico de fornecer à Ucrânia projéteis perfurantes de armadura contendo urânio empobrecido, Putin anunciou que pretendia implantar armas nucleares táticas no território da Bielo-Rússia.

Países da Otan disseram na semana passada que estão profundamente preocupados com uma campanha de atividades híbridas no solo da aliança militar, acusando a Rússia de estar por trás delas e dizendo que representam uma ameaça à sua segurança. Peskov rejeitou essas alegações como "novas acusações infundadas feitas contra nosso país".

Tensão em Belgorod

Enquanto isso, drones ucranianos atingiram dois veículos na região de Belgorod, na Rússia, nesta segunda-feira, matando seis pessoas e ferindo outras 35, incluindo duas crianças, disseram autoridades locais, em uma área frequentemente atingida pelas forças de Kiev nos últimos meses.

Um dos veículos era uma van que transportava trabalhadores rurais, disse o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Nenhuma outra informação estava disponível imediatamente, e não foi possível confirmar independentemente o relatório da região fronteiriça.

Enquanto o exército ucraniano está em grande parte encurralado na linha de frente de mil quilômetros devido à falta de tropas e munições, ele usou sua artilharia de longo alcance para atingir alvos no interior da Rússia. O objetivo aparente é perturbar o sistema logístico de guerra da Rússia atingindo refinarias e depósitos de petróleo e inquietar as regiões fronteiriças russas.

A região de Belgorod foi uma base para a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022. Ela tem sido regularmente atacada desde que as forças russas se retiraram de lá do nordeste da Ucrânia no início da guerra, após uma contraofensiva de Kiev. A Rússia também tem dependido muito de mísseis de longo alcance, artilharia e drones para causar danos na Ucrânia.

No final do ano passado, autoridades de Belgorod disseram que 25 pessoas foram mortas, incluindo cinco crianças, e mais de 100 ficaram feridas em um ataque ucraniano, e ataques regulares de foguetes e drones continuaram desde então. A área pode ser alcançada por armas relativamente simples e móveis, como lançadores múltiplos de foguetes, a partir de florestas no lado ucraniano.

Autoridades russas disseram em março que planejavam evacuar cerca de 9 mil crianças da área devido aos bombardeios contínuos, depois que Putin disse que queria criar uma zona de amortecimento para ajudar a proteger as regiões fronteiriças. Além disso, as forças do Kremlin mantiveram seu bombardeio da rede elétrica da Ucrânia, com um ataque noturno de drones russos visando infraestrutura energética na região norte da Ucrânia de Sumy.

Múltiplas cidades e vilarejos na região, incluindo Sumy, ficaram sem energia, disseram autoridades regionais.

A Rússia atacou alvos ucranianos com 13 drones Shahed durante a noite, dos quais 12 foram interceptados na região de Sumy, disse a Força Aérea da Ucrânia. Fonte: Associated Press.