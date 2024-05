Rússia acusa EUA de violarem tratado de armas e ameaça retaliação por eventual uso

O comunicado reiterou que o anúncio de que Rússia fará futuros exercícios militares com armas nucleares ocorre como resposta às "declarações belicosas" de líderes do Ocidente e "ações desestabilizadoras" de países da Otan. "Esperamos que este acontecimento acalme os 'cabeças quentes' nas capitais ocidentais, os ajude a perceber as possíveis consequências catastróficas dos riscos estratégicos que geram, e os impeça de ajudar o regime de Kiev nas suas ações terroristas e de serem arrastados para uma confronto armado direto com a Rússia", finaliza a nota.