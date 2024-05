Republicana irrita Casa Branca por pedir morte de cão de Biden

A Casa Branca mostrou os dentes nesta segunda-feira (6) para uma governadora republicana que pediu que o cachorro do presidente Joe Biden seja sacrificado, dias depois que ela revelou ter matado sua cadela com um tiro por ser "indomável".

A governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, possível companheira de chapa de Donald Trump em 2024, disse que o pastor-alemão de Biden, Commander, deveria ter um destino parecido com o de sua cadela por morder vários agentes do Serviço Secreto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Seus comentários de ontem nos parecem preocupantes e absurdos", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. "Este é um país que ama os cães e você tem uma líder falando de sacrificar cachorros", acrescentou.