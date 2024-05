Relações UE-Celac correm risco de desacelerar com eleições europeias

O projetado fortalecimento da extrema direita nas eleições europeias de junho pode representar um obstáculo para as relações da UE com a América Latina, especialmente em matéria de acordos comerciais como o da UE com o Mercosul, negociado há duas décadas.

Depois de oito anos de distanciamento, a UE e o bloco latino-americano e caribenho (Celac) celebraram uma esperada cúpula em Bruxelas em 2023, e os dois blocos planejam outra cúpula em 2025 na Colômbia.

A cúpula de 2023 era aguardada com ansiedade, mas os debates pareciam diluídos em uma atmosfera claramente afetada por anos de pouco diálogo.