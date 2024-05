Queda de prédio em construção deixa 2 mortos e dezenas de operários presos na África do Sul

Duas das 22 pessoas resgatadas do prédio e levadas de ambulância para hospitais da região não resistiram aos ferimentos e morreram, anunciaram as autoridades à noite.

Ao menos duas pessoas morreram e cerca de 50 operários ficaram presos sob os escombros de um edifício em construção que desmoronou nesta segunda-feira (6) no sul da África do Sul, anunciou a polícia.

Setenta e cinco operários trabalhavam no local do desabamento deste prédio em construção em George, no litoral, informou, por meio de nota, o porta-voz da Prefeitura, Chantel Edwards.

Ainda não há informações sobre as cerca de 50 pessoas que estão presas sob os escombros.

Mario Ferreira, porta-voz da ONG Gift of the Givers, presente no local do acidente, disse que os socorristas conseguiram se "comunicar com algumas das pessoas embaixo dos escombros".