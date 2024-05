Queda de edifício em construção deixa um morto e 48 trabalhadores presos na África do Sul

"Uma equipe de trabalhadores de cerca de 70 pessoas estava no local no momento do colapso" deste edifício em construção em George, na costa, declarou a porta-voz da prefeitura, Chantel Edwards, também em um comunicado.

O corpo de um homem foi encontrado entre os escombros de um edifício em construção que entrou em colapso nesta segunda-feira (6) no sul da África do Sul, deixando outros 47 trabalhadores presos, anunciou a polícia.

Desse total, 22 pessoas foram hospitalizadas, acrescentou, sem dar mais informação sobre o estado das outras que ainda estão sob os escombros.

Mario Ferreira, porta-voz da ONG Gift of the Givers, presente no local do acidente, disse que os resgatistas poderiam se "comunicar com algumas das pessoas embaixo dos escombros".

Segundo ele, algumas das pessoas retiradas estavam "gravemente feridas".