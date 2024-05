Petróleo fecha em alta, influenciado por possível trégua em Gaza

Em Londres, o preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em julho, avançou 0,44%, até fechar em 83,33 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova York com vencimento em junho, subiu 0,47%, para 78,48 dólares.

Os preços subiram no início do pregão com a divulgação, por parte de Israel, de uma operação da evacuação a leste da localidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, que derivaria em uma ofensiva terrestre contra o movimento islamista palestino Hamas.

Contudo, isso ficou repentinamente em suspenso com o anúncio da aceitação, por parte do Hamas, de uma proposta de cessar-fogo no contexto de uma mediação entre Egito, Catar e Estados Unidos, apesar de uma rodada de negociações indiretas ter terminado no domingo no Cairo sem nenhum avanço.

"Isso colocou o petróleo sob pressão", comentou Robert Yawger, da consultoria Mizuho.