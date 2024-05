Parou de chover, mas a água ainda inunda Porto Alegre e centenas de outras cidades do sul do país nesta segunda-feira (6), enquanto cresce a preocupação com o abastecimento de água e alimentos em meio à pior catástrofe climática na região.

PORTO ALEGRE:

'Hoje vi a morte': história de um sobrevivente da enchente no sul

Aos 74 anos, Lorena Martins nunca viu uma tragédia dessas. Nesta segunda-feira, ela deixou sua casa submersa em Porto Alegre e perdeu tudo, menos "sua família e Deus".

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Exército israelense começa evacuação de zona de Rafah, no sul de Gaza

O Exército israelense ordenou, nesta segunda-feira (6), a evacuação do leste de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, depois de semanas alertando que iniciaria uma invasão, enquanto a Defesa Civil do território palestino anunciou o bombardeio de dois bairros da cid

RAFAH:

'Para onde podemos ir?', se perguntam os habitantes de Rafah após Israel ordenar evacuação

Civis palestinos na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, estavam desesperados nesta segunda-feira (6), depois que Israel começou a lançar panfletos com ordens de evacuação, antes do início de uma operação militar "limitada".

=== RÚSSIA UCRÂNIA ===

MOSCOU:

Rússia ordena exercícios nucleares e ameaça atacar equipamento militar britânico na Ucrânia

A Rússia anunciou, nesta segunda-feira (6), que realizaria exercícios nucleares perto da Ucrânia "em um futuro próximo" e afirmou que o seu Exército poderia atacar equipamento militar britânico naquele país, em resposta a declarações de líderes de potências ocidentais sobre um possível envio de soldados.

=== FRANÇA CHINA UE ===

PARIS:

Comércio global marca reunião tensa entre líderes da China e da UE

Desentendimentos comerciais marcaram, nesta segunda-feira (6), a primeira visita à Europa desde a pandemia de covid do presidente chinês, Xi Jinping, que rejeitou as preocupações de seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e da chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

(França China Rússia diplomacia comércio Ucrânia, 780 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Juiz ameaça Trump de prisão se ele desobedecer ordens

O juiz do histórico julgamento de Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (6) o ex-presidente com uma ordem de prisão se ele continuar violando a ordem que o proíbe de insultar testemunhas, o júri e funcionários do tribunal.

PANAMÁ:

Candidato de direita vence eleição presidencial no Panamá e promete o fim da perseguição

O advogado de direita José Raúl Mulino, vencedor das eleições presidenciais de domingo no Panamá, prometeu adotar, "sem medo", medidas para recuperar a economia e acabar com a "perseguição política" da qual seu mentor, o ex-presidente Ricardo Martinelli, afirma ser vítima.

CIDADE DO PANAMÁ:

Dinheiro para aposentadoria e água para o Canal, grandes desafios de Mulino no Panamá

O novo presidente panamenho, José Raúl Mulino, terá que buscar apoio político para tomar medidas econômicas urgentes para evitar o colapso do sistema de aposentadorias e garantir o abastecimento de água ao Canal do Panamá, afirmam analistas.

TIJUANA:

Surfistas australianos e americano desaparecidos foram assassinados a tiros no México

Dois surfistas australianos e um americano foram mortos a tiros em uma tentativa de assalto no México, informou o Ministério Público do estado da Baixa Califórnia (noroeste), onde ocorreu o crime classificado por Camberra como "assustador".

CIDADE DA GUATEMALA:

Presidente da Guatemala propõe reforma ao Congresso para destituir procuradora questionada

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, apresentou no domingo (5) ao Congresso uma reforma jurídica que permitiria o afastamento da procuradora-geral, Consuelo Porras, que colocou em risco a sua ascensão ao poder com investigações questionáveis.

CIDADE DA GUATEMALA:

EUA e América Latina buscam na Guatemala soluções para a crise migratória

Os chanceleres de vinte países americanos debaterão na terça-feira na Guatemala estratégias para enfrentar juntos a crise migratória, em um conclave cuja estrela é o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.

-- EUROPA

PLABANNEC, França:

Francesas rompem silêncio sobre estupros cometidos por soldados americanos em 1944

Durante 80 anos, Aimée Dupré preferiu guardar silêncio sobre o estupro de sua mãe em 1944, mas, poucas semanas antes do 80º aniversário do desembarque das tropas aliadas na Normandia, decidiu falar: o estuprador era um soldado dos Estados Unidos.

LONDRES:

Primeiro aniversário da coroação de Charles III é marcado pelo câncer do rei

O Reino Unido celebra, nesta segunda-feira (6), sem maiores comemorações, o primeiro aniversário da coroação de Charles III que, após ter esperado tanto tempo para suceder sua mãe Elizabeth II, vive um início de reinado acometido por um câncer.

BRUXELAS:

Eleições europeias podem consolidar fortalecimento da extrema direita

As eleições europeias de junho poderão permitir que os partidos de extrema direita consolidem a sua influência crescente e, embora não estejam no centro do poder, as forças políticas tradicionais já estão abrindo as portas a alianças específicas com alguns destes movimentos.

BRUXELAS:

Dados fundamentais da União Europeia

A União Europeia (UE), criada em 1957 com apenas seis países fundadores, cresceu até se transformar, com 27 membros, em uma potência econômica com projeção global.

PARIS:

Partidos de extrema direita fazem guerra de desinformação antes de eleição da UE

Os partidos populistas de extrema direita estão bem à frente de seus rivais tradicionais na disputa pela atenção do eleitor nas redes sociais, onde a desinformação dissemina medo e revolta acerca dos principais temas das eleições europeias de junho, dizem especialistas.

ROMA:

Pragmática primeira-ministra italiana lidera extrema-direita na UE

Com seu atlanticismo e suas relações pragmáticas com Bruxelas, a italiana Giorgia Meloni, que está em plena campanha para as eleições europeias em junho, é para muitos a face "moderada" da direita radical da Europa.

VIENA:

Eleições europeias: na Áustria, uma ativista de 23 anos é a esperança dos Verdes

Barreiras no Parlamento de Bruxelas: na Áustria, é uma ativista de 23 anos quem lidera a difícil batalha dos Verdes para as eleições europeias, buscando levar agora a "luta" ambiental para o coração das instituições.

BRUXELAS:

Relações UE-Celac correm risco de desacelerar com eleições europeias

O projetado fortalecimento da extrema direita nas eleições europeias de junho pode representar um obstáculo para as relações da UE com a América Latina, especialmente em matéria de acordos comerciais como o da UE com o Mercosul, negociado há duas décadas.

BRUXELAS:

Pacto Verde, de projeto emblemático a problema político

O ambicioso Pacto Verde da União Europeia surgiu como um grande projeto unificador do interesse político, mas tornou-se centro de protestos acirrados e agora corre o risco de representar um freio à regulamentação ambiental.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Diretor da AIEA viaja para o Irã em meio a clima de temor sobre programa nuclear

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, viajou para o Irã nesta segunda-feira para participar de uma conferência em um contexto de temor crescente sobre o programa nuclear de Teerã e de tensões regionais.

Por Ahmad PARHIZI

=== ESPORTES ===

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

França inicia período de segurança 'nunca antes visto' com chegada de chama olímpica

Com a chegada da chama olímpica a Marselha na próxima quarta-feira (8), a França inicia um período de forte segurança em um cenário de alta tensão, que culminará com a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no dia 26 de julho, em Paris, e se estenderá até ao final d

PARIS:

Curiosidades do percurso, às vezes caótico, da chama olímpica

Desde a criação dos Jogos Olímpicos em 1896, a chama olímpica, que chegará a Marselha a bordo do veleiro Belém na próxima quarta-feira, viveu vários episódios caóticos e curiosos

