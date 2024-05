'Para onde podemos ir?', se perguntam os habitantes de Rafah após Israel ordenar evacuação

Civis palestinos na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, estavam desesperados nesta segunda-feira (6), depois que Israel começou a lançar panfletos com ordens de evacuação, antes do início de uma operação militar "limitada".

Moradores de Rafah relataram que panfletos começaram a cair do céu ordenando que 'se retirassem imediatamente', após a cidade ter sido alvo de uma dúzia de bombardeios durante a noite.

O Exército israelense garantiu que pediu a retirada das famílias palestinas no leste de Rafah, antes de lançar um ataque terrestre contra esta cidade na fronteira com o Egito.