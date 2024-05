Mobilização pró-palestina em campus universitário de Amsterdã

Estudantes da Universidade de Amsterdã (UvA) montaram um acampamento no local, nesta segunda-feira (6), e pediram para a faculdade romper qualquer vínculo com Israel por sua ofensiva militar em Gaza.

Segundo imagens publicadas pela imprensa holandesa, veem-se uma dezena de tendas no campus entre edifícios universitários e várias dezenas de estudantes. Também se vê uma ponte com barricadas, na qual estão colados cartazes com a inscrição "Acampamento em solidariedade com Gaza" ou que pedem boicote a Israel.

A polícia estava mobilizada no local.