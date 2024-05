Milei admite que Malvinas estão 'nas mãos do Reino Unido'

O arquipélago, localizado a 400 quilômetros da costa argentina e a quase 13.000 quilômetros do Reino Unido, foi cenário de uma guerra de 74 dias entre Argentina e Reino Unido em 1982, que terminou com a rendição do país sul-americano e o balanço de 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

O chefe de Estado ultraliberal reconheceu também que podem ser necessárias "décadas" para tentar recuperar a soberania das Malvinas, mas deixou claro que a Argentina "não busca um conflito" com o Reino Unido.

O presidente da Argentina, Javier Milei, admitiu que as Ilhas Malvinas estão atualmente "nas mãos do Reino Unido" e que "não existe solução instantânea" para recuperá-las, em uma entrevista à BBC.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, visitou as ilhas em fevereiro e afirmou esperar que este território deseje permanecer sob a administração do Reino Unido "por muito tempo, possivelmente para sempre".

"Se este território está agora nas mãos do Reino Unido, tem o direito de fazê-lo. Não vejo isto como uma provocação", disse Milei ao ser questionado sobre o tema na entrevista publicada em inglês nesta segunda-feira no site do grupo de comunicação estatal britânico.

A posição de Milei diverge da postura de seu antecessor de esquerda, Alberto Fernández (2019-2023), que em 2022 afirmou que as "Malvinas foram, são e serão argentinas".