Justiça francesa pede mais dados por denúncia contra TotalEnergies sobre ataque jihadista em 2021

O ataque em Palma, no norte de Moçambique, começou em 24 de março e foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI). Durou vários dias e causou um número ainda desconhecido de mortos entre a população local e os subcontratados da TotalEnergies. Algumas das vítimas foram decapitadas.

A Justiça francesa pediu informações adicionais antes de se pronunciar sobre um processo por homicídio involuntário e omissão de socorro contra a gigante do petróleo TotalEnergies em relação a um ataque jihadista em Moçambique em 2021 que causou centenas de mortos, informou o Ministério Público de Nanterre, nos arredores de Paris.

Os demandantes asseguram que a TotalEnergies não protegeu seus subcontratados nem forneceu combustível para que os helicópteros pudessem evacuar civis após o ataque dos jihadistas.

O grupo petrolífero, contatado pela AFP na segunda-feira, deu a mesma declaração que emitiu assim que o processo foi apresentado em outubro de 2023.

Naquela época, a empresa negou "firmemente essas acusações" e apontou para a "ajuda de emergência que as equipes da Moçambique LNG [o nome do megaprojeto] aportaram e os meios que mobilizaram para permitir a evacuação de mais de 2.500 pessoas" das instalações de Afungi, perto do centro de Palma.