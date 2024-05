Juiz ameaça Trump de prisão se ele desobedecer ordens

O juiz do histórico julgamento de Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (6) o ex-presidente com uma ordem de prisão se ele continuar violando a ordem que o proíbe de insultar testemunhas, o júri e funcionários do tribunal.

"Por mais que eu não queira impor-lhe uma pena de prisão (...) quero que entenda que o farei", advertiu o juiz Juan Merchan no início da terceira semana de julgamento, depois de ter multado o magnata republicano em US$ 9.000 por desobedecer sua ordem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

gw/af/nn/aa