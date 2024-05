Jornalistas da RAI iniciam greve em defesa da 'liberdade'

"Preferimos perder um ou mais dias de salário do que perder a nossa liberdade", afirmou o Usigrai, principal sindicato que representa os 2.000 jornalistas do grupo.

Os jornalistas da rádio e televisão pública italiana RAI iniciaram nesta segunda-feira (6) uma greve de 24 horas para defender sua "liberdade" contra as "tentativas" de transformar a emissora em um "megafone do governo" da líder da extrema direita Giorgia Meloni.

O sindicato convocou a greve no final do mês passado, alegando, entre outras questões, "o controle asfixiante sobre o trabalho jornalístico, com a tentativa de reduzir a RAI a um megafone do governo".

O Usigrai destacou, em particular, a decisão de "censurar" um discurso do escritor Antonio Scurati, que criticou Meloni antes do Dia da Libertação, 25 de abril, quando os italianos celebram a derrota do fascismo e do nazismo na Segunda Guerra Mundial.

Scurati acusou o partido de Meloni de tentar "reescrever a história", ao atribuir os piores excessos do regime fascista à colaboração com a Alemanha de Adolf Hitler.