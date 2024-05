John Swinney deve ser o novo primeiro-ministro da Escócia, após demissão de Humza Yousaf

O ex-vice-primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, foi confirmado na segunda-feira, 6, como chefe do Partido Nacional Escocês e deverá se tornar o próximo líder do país, o terceiro em pouco mais de um ano.

Swinney, que liderou o SNP há duas décadas, foi o único candidato a substituir o primeiro-ministro Humza Yousaf como líder do partido que está em crise desde que o primeiro-ministro Nicola Sturgeon, de longa data, renunciou abruptamente no ano passado durante uma investigação de financiamento de campanha que eventualmente levou a acusações criminais contra seu marido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Yousaf anunciou a sua demissão na semana passada, após um erro de cálculo político em que expulsou o Partido Verde do seu governo de coligação. O SNP está a um assento da maioria no parlamento local, com 63 dos 128 assentos votantes.