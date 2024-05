Israel pede evacuação do leste de Rafah, em sinal de invasão por terra

As forças de Israel pediram nesta segunda-feira, 6, que os palestinos evacuem o leste de Rafah, o que sinaliza a iminência da invasão terrestre da cidade do sul da Faixa de Gaza. Mais de 1 milhão de pessoas se refugiaram da guerra no local.

Os palestinos foram instruídos a se dirigir para Muwasi, uma área humanitária declarada por Israel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O exército israelense informou ter ampliado a infraestrutura de assistência no local, com a montagem de hospitais de campanha e tendas para os refugiados.