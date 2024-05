Israel fecha TV árabe; acordo com Hamas fica mais distante

O gabinete de guerra de Israel aprovou neste domingo, 5, o fechamento da TV Al-Jazeera, uma decisão criticada por organizações de defesa da liberdade de imprensa. Horas depois, o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, disse que aceitar as exigências do Hamas equivaleria a uma "terrível derrota", distanciando os dois lados da trégua.

No domingo, o premiê anunciou que seu gabinete votou unanimemente pelo encerramento das atividades do grupo, que inclui site e TV. Israel acusa a Al-Jazeera de provocar agitação social. A lei israelense, no entanto, não se limita à emissora árabe e permite o fechamento temporário de qualquer organização de mídia estrangeira considerada uma ameaça à segurança nacional do país. "O canal de incitamento Al-Jazeera será fechado em Israel", anunciou Netanyahu nas mídias sociais.

O governo israelense afirmou que o ministro das Comunicações havia assinado ordens para agir imediatamente, fechar os escritórios da Al-Jazeera, confiscar equipamentos de transmissão, cortar o sinal de cabo e satélite e bloquear seus sites na internet.

REAÇÃO