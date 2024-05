Israel diz que proposta de trégua aceita pelo Hamas está 'longe' das exigências israelenses

Israel afirmou, nesta segunda-feira (6), que, embora a proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza aceita pelo Hamas esteja "longe das exigências de Israel", enviará uma delegação com mediadores para discutir todas as possibilidades.

"Israel enviará uma delegação [...] com os mediadores para esgotar as possibilidades de alcançar um acordo" de cessar-fogo, "mesmo que a proposta do Hamas esteja longe das exigências essenciais" de Israel, indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em comunicado. O gabinete de guerra "decidiu continuar com a operação em Rafah para exercer pressão militar sobre o Hamas", acrescentou.