Internado com infecção de pele, Bolsonaro será transferido para São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro, internado em Manaus desde domingo para tratar um infecção de pele, será transferido nesta segunda-feira (6) para São Paulo, informou à AFP um de seus colaboradores mais próximos.

Bolsonaro, de 69 anos, deixará a capital do Amazonas "depois do almoço", disse Fabio Wajngarten, um de seus advogados e seu assessor.

Mais cedo, o deputado Eduardo Bolsonaro, terceiro filho do ex-presidente (2019-2022), publicou na rede social X que seu pai se encontrava "bem" e já reagia "bem aos antibióticos", juntamente a uma foto de Jair deitado em uma cama de hospital, com os olhos fechados e com o corpo parcialmente coberto com um lençol.