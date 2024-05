Hamas diz que aceitou proposta de cessar-fogo de Egito e Catar para encerrar guerra com Israel

O Hamas afirmou ter aceitado uma proposta de cessar-fogo para interromper a guerra com Israel. O grupo emitiu uma declaração nesta segunda-feira, 6, dizendo que seu líder supremo, Ismail Haniyeh, deu a notícia em uma ligação telefônica com o primeiro-ministro do Catar e o ministro da inteligência do Egito. As duas nações do Oriente Médio estão mediando meses de negociações entre Israel e o Hamas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Não houve nenhum comentário imediato de Israel.

O anúncio foi feito horas depois que Israel ordenou que os palestinos começassem a evacuar a cidade de Rafah, no sul de Gaza, antes de uma operação militar israelense. Israel diz que Rafah é o último reduto do Hamas. A notícia do anúncio do Hamas fez com que as pessoas em Rafah se animassem nas ruas.